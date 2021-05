Pittsford Sutherland releases 3rd-quarter honor rolls

COURTESY OF PITTSFORD SUTHERLAND HIGH SCHOOL

Pittsford Sutherland High School named the following students to its third-quarter honor rolls for 2020-21.

Ninth Grade: Syed Ali, Luke Alva, Calayiah Anderson, Karlee Angona, Talan Artwell, Zachary Bennett, Erdem Bilenler, Natalie Blalock, Alexandra Bova, Marc Bress, Mackenzie Broomfield, Tyler Brown, Piper Burdick, Sadie Bush, Grace Bylund, Santiago Castillo, Hana Ciulla, Colleen Cleary, Andrew Cole, Ethan Compton, Callie Craig, Georgia Crane, CaiLi Cross, Quinn Cummings, Kale Davis, Rachel Dean, Luke DesRosiers, Serena Simrit Devgun, Mary Devine, Simone DeVore, Nina Diaz, Shuwen Ding, Simone Durand, Christian Ercoli, Ian Erskine, Timothy Fan, Molly Fantauzzo, Gianna Ferlicca, Luke Fliss, Isabella Foggetti, Ava Geglia, Rishon Gevarghese, Hazel Glazer, Gabriel Gosink, Fiona Green, Cora Gundy, Sophia Hanford, Henok Hankinson, Alexa Harrington, Tess Heffernan, Maxwell Herbison, Rebecca Hicks, Samuel Higgins, Marco Hill, Lily Hofmeister, Andrew Holvey, Isabella Huerta-Andrade, Phoebe Infantino, Meghan Joerger, Callie Johnson, Carys Johnson, Jack Kaczorowski, Claire Kazmierczak, Lila Keating, Aleena Khan, Daanya Khan, Zaina Khan, Minjee Kim, Madelyn Krebs, Katie Kull, Ryan Kunze, Auria Lahr, Mitchell Lau, Lucy Layton, Norah Layton, Joy Lee, Amy Liu, Justine Li-Wu, Kimberly Ludwig, Colin MacLean, Logan Madigan, Sophia Maloney, Luke Mascitti, Keegan Matzky, Maximus Michalski, Gabrielle Miles, Elisa Miller, Aariv Mody, Jonathan Moore, Emlyn Morris, Alan Mosmann, Ava Moyle, Noah Mroueh, Nicky Ni, Adriana Ochoa, Nisa Oksuz, Brandon Oldham, Isabella O'Neil, Alejandro Ortiz, Jack Parrinello, Lana Pastirk, Emma Pichette, Alana Pinto, Matvey Pochtar, Elizabeth Power, Jonathan Power, Thomas Raith, Ethan Rehkopf, Samuel Renica, Benjamin Rivera Flores, Amelia Rizzo, Ewan Robertson, Seth Rozen, Laksh Sambhus, Tiana Schantz, Abigail Schenkel, Rory Selinger, Allison Shapiro, Henry Shaw, Natalie Sheehan, Phoebe Sheehan, Gwendolyn Sievers, Olivia Sifain, Maya Simonetti, Jacquelyn Ann Skelton, Ian Smalley, Jackson Specht, Gretta Spitz, Elijah Spokony, Gabrielle Spyra, Madeline Stoll, Maeve Sullivan, Olivia Taylor, Marisol Taylor-Casamayor, Stefan Tivarus, Lena Vaisey, Maxwell Vorrasi, Floria Wang, Jackson Warner, Shane Whiteside, Theresa Wiggins, Wyatt Williams, Laine Willis, Langston Woods, Edward Wu, Lina Yang, Anna Young and Maureen Zhang.

10th Grade: Hadia Abdiani, Sean Adams, Alexis Ahle, Sofia Andrews, Kilian BaileyShea, Ronak Bansal, Caroline Bauer, Lauren Becker, Caitlin Bergin, Elizabeth Bergin, Addison Bernas, Ava Bleier, Annalise Borrelli, Lara Brandt, Benjamin Cain, Shamil Canbolat, Donna Casey, Michael Casey, Owen Castleberry, Candan Cetin, Skyler Champion, Matthew Chiccino, Amar Cintron, Jorimar Cosme, Annabelle Cotroneo, Hannah Crowder, Cornelia Crumley, Sara Davies, Laura de la Iglesia Carrasco, Emily DiCesare, Rose Diekmann, Ava DiMarco, Frances Doeblin, Ameera Duarte, Emma Dunn, Fritz Ebner, Addison Engle, Allie Finkbeiner, Adelae Froula, Thomas Gargan, Delia Garland, John Garland, Maksud Gedemenli, Andre Gilbertson, Ivan Goettler, Henry Goldstein, Ciara Govan, Clayton Green, Anna Guisto, Sapna Gupta, Shivika Gupta, Rousseau Gutierrez, Matilda Hall, Jonah Halldow, Michelle Han, John Heatwole, Molly Heinzelman, Leeah Herbert, Audrey Hoffend, Charles Holland, William Hoy, Ellison Huang, Nestor Ical Tzul, Ashaaz Imroz, Chloe Infantino, Kangsan Jin, Sophia Johnson, Aodhan Kawakyu-O'Connor, M Rexford Kesselring, Venus Khanna, Ryan Kotalik, Brendan Kreiss, Leah Kuper, Thomas Kwon, Mackenzie Lammela, Antonia Levstik, Aiwen Li, Arev Lima-Boudakian, Kailani Liu, Anna Lopoukhine, Julianna Lyons, Dylan Madigan, Rose Majeed, Ava Malvaso, Cole Mann, Lydia McCamant, Andrew McDermott, Shreyash Mhalagi, Grace Murphy, Shahryar Navaid, Emma Neufeglise, Tenzen Nicholas, Jackson Nixon, Serena Norton, Spencer Orton, Saskia Owen, Lia Petrilli, Samuel Pisanelli, Annie Potter, Olivia Qin, Sofia Rahman, Jack Ramsey, Dhruva Rana, Adam Ranney, Devon Rashid, Peter Refermat, Juan Rivera Flores, Nicholas Salamone, Amelia Samuelson, Kassidy Sayres, Patrick Scharf, Hayden Schneider, Natalie Sheils, Caroline Smith, Joel Snyder, Emma Strauch, Aidan Swan, Sean Tait, Matthew Tallarico, Adam Tolbert, Fateha Upal, Skye Vaillancourt, Lily Wallace, Ella Walsh, Victoria Wang, Yongzhe Wang, Madeline Ward, Everett Wilcox, Elena Wilmot, Erika Xue, Xintong Yin and Yang Zhou.

11th Grade: David Adeleke-Adedoyin, Mia Adler, Ashar Ahmed, Ava Allen, Isaac Alva, Sheikh Wasi Ansari, Lorenzo Antonucci, Merilyn Arikkat, Muneeb Aslam, Andrew Athalye, Rory Baron, Laura Bennett, Nora Bennett, Pratham Bhamare, Vittaleshvara Bhargava, Alexandra Bird, Savannah Bornheim, Ashley Burger, Gavin Busch, Tobias Busick-Warner, Giulia Calabrese, Addilae Canning, Abby Cappotelli, Marissa Chen, Nicole Christian, Olivia Cibella, Jackson Ciocca, Joy Clayton, Genevieve Day, Jack DesRosiers, Taran Devgun, Kathryn Dils, Vincenzo DiPasquale, Peter Discenza, Robert Dodge, Matthew Drago, Abby Dunnigan, Hannah Dykens, Mallory Eder, Elena Ercoli, Andriy Farmiga, Jacob Fekete, Amy Feng, John Field, Jayden Ford, Grace Gatlin, Zoe Gomez, Ella Graupman, Saishaa Gupta, Jackson Hakes, Donald Hedrick, Erik Herbert, Eleanor Herrmann, Peter Higgins, William Hobika, Syed Hussain, Sammy Ibrahim, Scott Karpovich, Margaret Keating, Rhea Kemshetti, Daniel Kinney, Taelor Kirkebye, Carter Kladstrup, Rahul Koppikar, Ashlyn Kreiss, Drew Kull, Mollie Kurth, Eva Lahr, Dara Lau, Henry Leahy, Magnus Lindsay, Noah Littlefield, Maksim Lopoukhine, Emmi Lu, Madeline MacLean, Jack Magee, Anna Manjerovic, Mia Marcello, Lance Marriott, Madison Marshall, Joanna Melody, Ethan Minnella, Zachary Moore, Ethan Narang, Benjamin Novozhenets, Matthew O'Heron, Ava O'Neil, Ana Paku, Anna Pellegrino, Ryan Petrone, Andrew Pinkham, Carmen Ponce, Isabella Ponce, Silvia Postigo-Marcos, Cole Pringle, Veronica Raffaele, Charlotte Raith, Alan Raskin, Tre' Reese, Anne Refermat, Alexander Renzi, Alexandra Richardson, Ricardo Ruiz, Melis Sahin, Mahnoor Salman, Nicholas Sanko, Ryan Sanko, Sophia Sheehan, Christopher Shen, Elijah Sifain, Izabella Simeus, Colby Simonetti, Eleanor Smillie, Margaret Smillie, Joy Snyder, Danielle Spyra, Roja Standing Soldier, Sarah Steeley, Julia Stetzer, Jordan Stornelli, Maia Taylor-Casamayor, Viola Tei, Lily Thomolaris, Braden Thyroff, Jadelyn Torres, Jared Trivedi, Salman Umar, Charles Upchurch, Madeline Utman, Megan Vahey, Molly Varrenti, Henry Vought, Hannah Wang, Chase Ward, Sarah Webb, Ella Wilmot, Paige Winkelbauer, Grace Young, Jackson Zawacki and Lucy Zombek.

12th Grade: Hena Abdiani, Selin Akbas, Maya Armstead, Natalie Aroesty, Nicholas Avotri, Samuel Baker, Cullen Beck, Heather Bennett, Devin Bhatia, Ellen Binstock, Evelynne Borrelli, Patrick Burke, Rohan Caplash, Jonathan Carney, Aadya Chaturvedi, Caroline Cleary, Katrina Coughlin, Harrison Cross, Keely Culhane, Keeghan Cummings, Akhil Damani, Pierre-Alexandre d'Aprea, Jordan Davis, Christian de la Fuente, Pablo de la Iglesia Carrasco, Rafael DeGuzman, Michael Dehn, Lauren Devine, Sara Dotson, Kathleen Downey, Jake Erskine, Ian Ewing, Austen Fagan, Emma Faulkner, Ashley Finkbeiner, Megan Fiorella, Rebecca Frank, Tabetha Garver-Mosher, Ann Glazer, Jack Gutch, Nathaniel Heinzelman, Oliver Herrmann, Fiona Hodkinson, Ethan Hurwitz, William Jerum, Emma Kaczorowski, Caroline Kenneally, Zachary Kestenblatt, Catherine Kilmer, William Klenk, Cecily Kolko, Abby Kress, Caroline Kunz, Elizabeth Kunze, Fiona Lanahan, Kate Lanthier, Jack Leahy, Zoe Lehtonen, Michael Li, Josephine Libby, Daniel Lin, Athena Li-Wu, Mary Grace Magguilli, Anushka Mandava, Sophia Mann, Samuel Markwick, Jasmine Mathoan, Molly McDermott, Ann Messina, Peter Messina, Jack Meyer, Samantha Michaud, Sarah Miller, Julianna Morales, Sapan Munsiff, Gabrielle Naassana, Sophia Niculescu, Kyle Nuffer, Jasper Owen, Cara Payne, Mary Peartree, Veronica Petti, Lara Phipps, Gabriel Pierce, Rina Pietropaoli, Vanessa Pimentel, Werner Postler, Christina Proia, Teresa Proia, Nicholas Provenzale, Vincenza Puma, Luke Ra, Melissa Radley, Rena Ramaraju, Catherine Reeder, Carson Rehkopf, Anne Ritter, Colleen Robinson, John Rodriguez, Dara Rozen, Nathaniel Rubin, Thiloginy Sathiaseelan, Rajeshwari Saxena, Kennedy Sayres, Macey Schneider, Siddharth Shah, Emily Smalley, Patrick Smelt, Sarah Smith, Jared Spanganberg, Asha Spencer, Lilly Spitz, Aditya Srinivasan, Lillian Stolberg, John Sullivan, Sofia Sylvestri, William Tallarico, Katelynn Taylor, Matthew Taylor, Seth Trojian, Almudena Vazquez Serra, Maria Vazquez Serra, Shaan Vernenkar, Victoria Vice, Morgan Vidal, Bryce Wallman, Eric Wang, P Michael Woodams, Catherine Xie, Lucy Yang and Angelina Zhang.