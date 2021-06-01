Arcadia HS releases 3rd-quarter honor rolls
Arcadia High School named the following students to its third-quarter honor rolls for 2020-21.
Ninth Grade
High Honor with Distinction: Elizabeth Avel, Erin Blum, Nicole Bojko, Lilly DeFrees, Brennan Dornberger, Andrew Frech, Nicholas Germano, Nicholas Giannillo, Naijei Jiang, Nina Keenan, Madison Koltress, Caroline Kryger, Emily Kryger, Brett Lawson, Kasey Longcore, Kendyll Makley, Estefania Martinez-Munoz, Dzejlana Mirvic, Joseph Molica, Angelina Natoli, Jayden Ogles, Alexa Piskorowski, Malila Ruffino, Juliana Sanders, Drew Tompkins, Andrew Vaisey, Vinny Vath, Conner Viele and Tara Visca.
High Honor: Logan Bassett, Joshua Bruno, Aidan Byrnes, Nasya Caesar, Henry Cahoon, Anthony Cerra, Colin Davies, Jacob Donofrio, CadeEbner, Amanzhan Faizullaev, Natasha Forkell, Mason Gambitta, Landon Gibbons, Adam Gibson, Sylvia Hardin, Tyleek Jackson, James Johnson, Nicholas Maggi, Anh Linh Nguyen, Arelany Nolasco-Resto, Cameron Ogles, Theodore Ogles, Ashton Pollotta, Jordan Postema, Declan Reece, Ariani Rivero, Katherine Rives, Aidan Robinson, Alyssa Ryan, Jakson Schweigert, Beckam Silva, Ilon Simmons, Ryan Taylor, Aria Tieppo, Ella Turcotte, Matthew Vaisey, Theodore Visca, Logan Wagner and Jordyn Winston.
Honor: Spencer Collalto, Trevor Fien, Arissa Fuchs-Ellsworth, Matthew Gramling, Alivia Hankins, Mackenzie Hasler, Samuel Infantino, Janiarha Johnson, Carissma Marcial, Jessica McDonald, Deasia Moody, Aaliyah Oliver, Jaden O’Meara, Isaac Primakov, Franklin Rizzo, Wael Saleh, Sophia Schopp, Angela Scioria, Quinnten Workman, Kenneth Worth and Zee Zakria.
10th Grade
High Honor with Distinction: Troy Artlip, Ayanna Bailey, Jayden Bedient, Amir Bonseu, Duy Bui, Judith Cahoon, Mya Drake, Mikayla Fitch, Alexander Glassman, Zachary Glassman, Gavin Griffith, Mason Hendricks, Lilly Hoffman, Michael Hyder, Christian Johnson, Nicole Knitis, Hannah LaRuez, Catherine Latona, Beni Luyindula, Mya Mek, Ava Palumbo, Gianna Pettine, Victoria Primakov, Beh Reh, Hailey Romansky, Sherilianis Sanchez, Aidan Scahill, Joshua Smith, Megan Spring, Joshua Stutzman, Karli Valdes, Taylor Vorndran and Gianna Zona.
High Honor: Sami Al Maklani, Karim Bonseu, Aidan Candelaria, Alejandra Castillo, Angelina Cosmano, Nathaniel Deutscher, Amanda DiMaria, Noah Dueker, Isamar Escalante Candelario, Elijah Evans, Katelyn Geraci, Keiry Guerrero, Andrew Hoffman, Nathan Hoover, Dylan Hughes, Seja Jaber, Cameron Johnson, Emmanuel Kasato, Izaak Mendelsohn, Emily Micket, David Nary, David Nieves, Rusquel Ramirez, Elana Simmons, Anastasia Strauss, Ava Taylor, Marinez Ubinas-Gonzalez and Molli Woods.
Honor: Ali Alshaman, Kalil Banks, Joseph Brey, Canaan Cecil, Alejandro Contreras Perez, Hailey Crane, Dilyet Daniel, Kristin Dernoga, Anthony DiMaggio, Parker Drees, Evangelia English, Mary Evans, Delaney Fay, Kyle Havens, Kurien Haynes, Gabrielle Irick, Rogue Jensen, Alexis Kleeh, Daniel Lercher, Christopher Lombardi, Emily Magliocco, Marlon McCullough, Makayla Mohr, Russell Mulley, Connor Pleaugh, Arianna Sloan, Emily Steward, Audrey Strand, Ariana Sutton, Raven Thomas, Antonio Torres Ortiz, Neftali Torres, Paula Vazquez Santiago, Joseph Volkov, Adam Way, Gage Williams and Jacob Wood.
11th Grade
High Honor with Distinction: Elizabeth Anderson, Mikayla Ayala, Allison Bourgeois, Taylor Brown, Deona Burdick, Blake Cicero, Aaliyah Davis, James Fien, Aaron Ford, Abigail Funk, Cora Hurtubis, Stephen Lader, Sydney Matlik, Danvye Nguyen, Allison Ranney, Robert Rappold, Tyler Reichert, Natalie Riley, Brooke Scioria, Regine Seche, Leah Smith, MooLer Stone, Bailey Sykes and Natalie Tracz.
High Honor: Amber Amadio, Stephanie Baker, Kate Barone, Meghan Blumenthal, Ava Brayer, Kevin Chen, Victoria Chichelli, Rian Colbert, Kellie Cousins, Kyle Czapeczka, Jenna Donahue, Ayden Dueker, Alissa Fuchs-Ellsworth, Katelyn Gebo, Gabriela Guerrero, Kya Jensen, Madison Le, Dalayna Lercher, Elijah Little, Alana Martinez, Lindsey Matzat, Vanessa Maxwell, Thomas Murray, Brian Nassivera, Teagan Peer, Brian Shonitsky, Julian Silva, Vance Simpson, R’Mon Smith, Amarylis Sosa, Joseph Sotomayor, Michael Sweet, Jacob Tsymbal, Madison Vahue, Jose Vazquez Santiago, Miguel Villaman Torres, Armin Vitlic and Mark Zhukov.
Honor: Ava Agusta, Kailyn Amadio, Haley Bly, Cullen Burke, Vincent Cacia, Naod Daniel, Jacob Deutscher, Kory Dutton, Nada Elnaham, Sydney Federation, Aviana Freece, Kadence Grierson, Cas Hanley, Jason Kaminsky, Dillon Keane, Corrin Lawson, Nhat Le Nguyen, Emma Markowycz, Alexander McLernon, Ryan Mitzler, Emily Moulthrop, Janelle Paulino, T’Aliyah Perkins, Hailey Raymond, Thalia Rios Rowley, Kimora Rolle, Mohamed Saleh, Gabriel Taylor, Melanie Taylor, Graceyn Trabold, Joann Vongprachanh, Lakeye’lyn Wilson and Logan Wood.
12th Grade
High Honor with Distinction: Dyllan Amato, Nicole Anselm, Pamela Barais, Dino Begovic, Emma Begovic, Elizabeth Clark, Ireland Conrow, Clint Crawn, Kali Crowell, Lauren Dauphinee, Nicholas Delvecchio, Benson Dinh, Ashleigh Doyle, Anna Dueker, Aolanis Escalante Candelario, Emily Frech, Lauren Frye, Emilia Gallelli, RenaRose Gaston, Megan Grierson, Shayna Hettler, Adam Hurlbutt, Patrick Hurley, Trenton Jackson, Cassidy Karker, Miriam Kasato, Alyssa Kilbride, Sydney Kraft, Ethan Kryger, Kathryn LaRuez, Ashlee Maggi, Noah Matlik, Aleigha Morrison, Chloe Newcomb, Christian Padilla, Riley Peer, Emily Principe, Briana Rivera, Jocelyn Santos, Jacob Sousa, Jade Stahlberg, Adam Strand, Cloey Stremick, Dylan Tompkins and Carissa Tripp.
High Honor: Yusra Alshaman, Anthony Amerose, Zachary Barnard, Ranses Beltre-Romero, Andrew Bender, Ashraf Bonseu, Domenic Cameron, Andrew Casab, Blake Cellura, Madison Close, Grace Dennee, Daniel Dobbins, Robert Ellis, Carleigh Gaylord, Derek Govan, Bhumika Gurung, Alexander Hensel, Anh Hoang, Nicholas Johnson, Abigail Keenan, Madison Kermis, Milo Laney, Alyssa Maddox, Lorenzo Marcano, Dzenana Odzakovic, Daniel Polaikis, Elianna Price, Mathew Reap, Jacob Robbins, Edwin Santos, Clayton Schneider, Razan Shuaebi, Rachel Skibinski, Matthew Smith, Journey Spratt, Jeffrey Suflita, Jadyn Tambe, Cristina Torres, Caitlyn Tripp, Sarah Walter, Aidan Wong and Makenzie Wright.
Honor: Delaney Albro, Allyson Brocht, Fabion Brock, Taniyah Clark, Gia’nel Colon, Janessa Coriano, Aidan Cusack, Emily Derby, Hailie DeRoller, Jamie Feder, Shamariah Garrett, Caleb Gogal, Juan Gonzalez Rivera, Owen Infantino, Ariel Luyindula, Makenna Misiurewicz, Christopher Molica, Hassen Omar, Samuel Orozco, Fadwa Ratoub, Jada Russ, Rebekah Serrano, Anthony Stephenson-Sutton, Michael Torres, Max Tyler and Eleni Valvano.