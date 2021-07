Calkins Road MS releases 4th-quarter honor rolls

COURTESY OF CALKINS ROAD MIDDLE SCHOOL

Calkins Road Middle School in Pittsford named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2020-21.

Seventh Grade

High Honor: Nathan Andolina, Joseph Arikkat, Jackson Birch, Douglas Blalock, Levi Borrelli, James Casey, Vivian Crane, Vivian Dickerson, Garrett Dike, Kelly Dykens, Jamie Lyn Earley, Aubrey Farr, William Foster, Carter Handelman, Macey Herbison, James Hicks, Quentin Howe, Brendan Huang, Kylie Joseph, Madison Littlefield, Gabrielle Lyons, Sathya Mandava, Kirsten Matzky, Ella McDermott, Charlotte Miller, Mary Minnella, Alejandra Ochoa, Elise Pinto, Kate Pinto, Robert Samuelson, Satya Nikola Rajan Scherbenske, Tanush Senthil Kumar, Ryan Shaffer, Michael Shi, Paulina Stefanos, Ainsley Teeters, Tejasvi Vijay, Riley Vinci, Kevin Wang, Sophia Wang, Weijun Wang, Ziao Wang and Hannah Xue.

Honor: Manaar Abdel-Gadir, Tyler Allen, Samuel Byrne, Jiyi Chen, Emmeline Cook, Connor Culliton, Chloe Cunniffe, John Dean, Chase Dermody, Lilly Dryer, Sierra Esterman, Eliana Fanciullo, Ronit Gevarghese, William Gianakakis, Hadeel Haikal, Clare Harrison, Charlotte Haynes, Theodore Haynes, Adela Huang, Bhaswati Kar, Lea Kenney, Jamie Kotalik, Sarah Kunze, Elijah LaBorde, Sorcha Lalor, Lauryn Lee, Lucas Livernash, Stella Livernash, Vidhyaa Manikhandan, Nora McCamant, Gavin McLaughlin, Jiya Mehra, Sophie Muller, Ryan Munzinger, Javier Norton, Mara Pastirk, Prujithan Pratheepan, Jackson Price, Calia Reder, Elizabeth Rogers, Grace Roussell, Elizabeth Schrlau, Lindsey Shen, Kate Shin, Timothy Spitz, Sojiro Tomiyama, Alyssa Turner, Charles Unterborn, Dhiren Vernenkar, Brendan Walsh, Anderson Warner, Drew Weisbeck, Isabelle Williams and McKenzi Wilson.

Merit: Joshua Angona, Samantha Basovsky, Matthew Boufford, Caitlin Burwell, Carlasia Clark, Colin Clifford, Irene Cranston, Keira Datovech, Isabella Destein, Jack DiBella, Ryan Dietl, Ryleigh Foster, Vivian Geglia, Payton Hamilton, Taylor Hamilton, Imogen Hollowell, Maddox Johnson, Cecily Kaul, Jackson Kirkebye, Aidan Kress, George Magats, Evan Pierson McQuillen, Alexander Micalos, Julian Moore, Madeline Moore, Ethan Mudrick, Dylan Naetzker, Kiara Naetzker, Belema Numbere, Kaylin Osborne, Jessie Powers, Olivia Rohan, Peter Roussell, Sophia Rupright, Zen Sanders, Shayan Shahmohamad, Arabelle Smith, Mackenzie Swartz, Beckham Taylor, Noah Titto, Benjamin Turner, Sutton Ungerleider, Maggie Warrington and Benjamin Zombek.

Eighth Grade

High Honor: Zachary Canning, Salila Cintron, Riya Dixit, Friana Engineer, Skyler Fliss, Christopher Gargan, Sarah Gargano, Lena Gilbertson, George Huang, Christopher Johnson, Joshua Jonason, Nevaeh Joseph, John Kessler, Katherine Neufeglise, Evan Peterson, Grace Prasad, Raymond Preble, Melida Lucia Proano Alm, Hazal Sahin, Maura Sheehan, Farhan Sheikh, Sohan Shrikhande, Deven Spencer, Avery Stadler, Neel Stancampiano, Signe Tempest, Logan Tomeny, Harper Wallace, Kimberly Wang, Alexander Wu, Wen-Yuan Wu and Matthew Xie.

Honor: Amani Abu-Baker, Hannah Badre, Dylan Bhatia, Jackson Bonin, Cristina Castillo, William Christie, Jackson Clark, Mary Katherine Cleary, Ethan Daley, Adriana Diaz, Anne Dodge, Rithma Evans, Emma Fogel, Victoria Froula, Sydney Gosink, Juliana Grugnale, Vansh Gujarati, Devorah Hewitt, Diego Hontoria, Audrey Janson, Sophie Karpovich, Audrey Kaufman, Mads Kroll, Evan Lacagnina, Josephine Lehman, Laura Manjerovic, Lucas Martin, Madison McLaughlin, Genevieve Moore, Ella Murphy, Jack Murphy, Caroline Oleyourryk, Luke Phillips, Alison Profitt, Eleanor Riley, Mairin Roe, Yusha Sadique, Haley Sarr, Joseph Shapiro, Reid Smith, Marianne Spyra, Lila Starbird, Addison Truscott, Gage Van Quekelberg, Olivia Vorrasi, Lucas Wachter, Katelyn Wilmarth, Elizabeth Wilmot, Camryn Wlostowski, Elijah Wormsley and Alexander Zimmerman.

Merit: Keegan Ahern, Jack Andrews, Maxwell Benoit, Hayden Birch, Daniel Cohen, Aijalon Cromartie, Talia DeCoursey, Ella DeLoe, Lauren Dietl, Clara Discenza, William Engle, Hannah Glanton, Roman Goldstein, Lilly Hall, Jason Hsu, Amanda Huerta-Andrade, Julia Hunt, Emily Janson, Matthew Judge, Libby Juliano, Raiden Kawakyu-O'Connor, Douglas Klueber, Braeden Krenzer, Aidan Martin, Lilly Mastrosimone, Theodore McNair, Waylan Meyer, Aaliyah Nicholas, Jackson Orton, Owen Osborne, John Peartree, Arik Pellegrino, Samantha Petrilli, Nolan Petrone, Ella Pisanelli, Natalie Ponomarev, Charles Ritter, Neave Roe, Elizabeth Rumble, Charlie Ryan, John Shaw, Alexandra Sippel, Lucien Tarnow, William Tempest, Joseph Terra, Samuel Thompson Stone, Ryan Tuttle, Rohit Varma, Jayla Walton, Noah Wandel, Evan Wang and Elijah Winter.