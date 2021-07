East Irondequoit MS releases 4th-quarter honor rolls

COURTESY OF EAST IRONDEQUOIT MIDDLE SCHOOL

East Irondequoit Middle School named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2020-21.

Sixth Grade

High Honor: Chloe Aman, Kay Beck, Everett Burton, Sebastian Clark, Samuel Compitello, Alyssa Cowart, Nivek Dickson, Logan Eisemann,Rosella Ferchichi, Leah Ferriman, Liam Flannery, Elliot Geller, Anthony Gonzalez, Kendra Gonzalez Giron, Cassius Greene, Zariah Groell, Samantha Gullo, Carter Hackett, Sebastian Haywood-Nunez, Ka'Mari Heath, Peyton Hermon, Maggiei-Quyen Ho, Kelvin Ivey, Winnie Jiang, Zaheire Jones, Nicholas LaVilla, Caden Livingston, Akasha Manning, Evan Merkel, Aubrey Moran, Aryn Moran-Gray,Lillian Murawski, Nolan O'Neill, Rogan Pallace, Katelyn Peryea, Crystaleen Reynoso, Dimitra Royle, Josslyn Siembor, Eamon Smith, Shelby Talbot, Reynaldo Torres, Michael Tubbs,Isla Turner, West Whitfield and Maram Yasin.

Honor: Logan Abbott, Brimari Acevedo, Ashley Augello, Owen Bickham, Jasper Brach, Arielle Brown, Christopher Chan, Chance Conklin, Dominik Conley, Jaden Conley, Kiara Costner, Kaleiyah Davis, Kailah Duff, Emma Frankenberg, Ryder Froman, Caroline Gardner, Alexandra Guzman, Ambrielle Harris, Alexis Hayes, Orelbis Hernandez Cruz, SummerThao Ho, Jeremiah Jimenez, Giovanni Johnson, Marshawn Johnson, Eshan Jones, Javianna Jones, Khonenimith Ketavongsa, Olive Kieran, Andrew LaFond, Michael Leonard, Savian Marvin, Georlina Maurice, Ryan McCarthy, Tatiana Miles, Brianna Moroni, Kaitlyn Muniz, Ariana Murray, Dominic Newman, Ewan O'Loughlin, Majjid Omer, Mallorie Ostertag Sniders, Kenneth Panye, Christopher Platania, Leah Pope, Baines Preston, Mackenzie Richardson, Sebastian Robins, Betsy Ross, Adriana Ruggles, Kolton Schneider, Cecil Sisson, Zahara Speed, Alana Torres, Jeniel Torres, Justin Tougas, Joseph Urso, Nicholas Walczak and Wayne Zheng.

Seventh Grade

High Honor: Dua Alwashah, Makayla Anauo, Christina Asmelash, Jordan Banker, Salice Bauer, Cassidy Bellows, Cole Brockman, Declan Caron, Janay Carter, Jacky Chi, August Clarcq, Marina Compitello, Anaelyse Cotton, Amani Cruz, Vincent Cutaia, Jimeer Davy, Lily DeMasio, Grace Dox, Ella Dussinger, Fred Ferrer Santiago, Julivette Garcia, Nestor Gonzalez Gavarrete, Jacob Hahn, Emmett Hardiman, Rory Herendeen,Daniel Hernandez Rodriguez, Isaac Koetz, Harper Kuehne, Carolyn Lawrence, Gabriel Ludwig, Shannon McGrath, Jack McMillan, Henry Miller, Tewodros Molla, Evan Moulton,Bilal Munassar, Sadie O'Neill, Ava Poles, Victor Reid, Luis Rodriguez, Isabell Rynkiewicz, Shea Scantlin, Gianna Schaffer, Riley Servidio, Marley Siembor, Haleigh Switzer, Victoria Vongprachanh, Chloe Welch, Jordan Welden, Derek White, Kalub Wilson, Isam Yaseen, Ethan Zander and Natalie Zazubec.

Honor: Fatih Alpaydin, Yigit Altun, Tyler Barnard, Marion Bell, Elizabeth Bergen, Nayeli Biletskiy, Aaden Bishop, Madelyn Boardman,Jada Bradley, Kamari Brown,Lilly'Anna Brumfield, Hanna Callerame, Haylee Casillas, Miradi Cisekedi, Jose Cruz Gonzalez, Noah Diaz, Jazzaria Ealey, A'Mya Ellison, Adam Ferchichi, Asyanna Foust, Reese Frankenberg, Chase Golding, Emmanuel Gonzalez, Tierra-Nicole Green, Jack Hanley, Nicholas Henry, Jayla Hernandez, Alison Hummel, Chloe Hummel, Jayden Inglese, Vanessa Johnson, S'maj Jones, Maeby Karakashian, Jordyn Kliewer, Gianna Krause, Mason Lashway, DeAngelo Marcello, Jaylahn Martin, Tori Martin, Emily Mateer, Taneya Mcintyre, Ryan Meade, lan Miano, Mia Mojica, Alissa Murrell, llijas Nadarevic, Derek Nichols, Danika Overacker, Nayeli Palma, Tyler Patti, Elijah Pope, Lucy PriceMarten, Christopher Rice, Carrington Roundtree, Gabriella Russo, Adam Salem, Andrew Schleich, Casey Schmidt, Taylor Schmidt, Coralie Schneider, Riley Staples, Jayanna Stewart, Kaleb Tadesse, Jordyn Tellier, Lamani Thomas, Angel Torres, Emanuel Torres, Charles Underhill, Maurice Walls and DeMani Wilson.

Eighth Grade

High Honor: Gabriella Abbott, Aryana Abdul-Latif, Christian Alberto, Alexis Anauo, Evangeline Ayer, Sante Cooper, Caryssa Covell, Yadier Cunningham, Kylianna DeCarlo, James Dietz, MadysonFizer, Colton Flannery, Graceanne Foster, Hanniah Fuller, Foxx Fulton, Lucas Gabel, Zulhidja Gatanazi, Sean Graff, Zachary Jacobs, Joanna Kneezel, Ada Krupa, Angelina Leone, Chardonnay Lora, Carlos Martinez Pena, Steven Masetta, Esther Mbuyi Ntumpula, Luca Montana, Jeremiah Morales Diaz, Eian Moran, Isabella Nelson, Isaiah Nelson, Haylee Pacheco, Carter Parris, Matthew Rackel, Kayliany Santos, Kyra Servidio, Zachary Skerrett, lonna Stringer-Jankuloski, Lijeynie Torres, Megan Torres, Ava Turner, Ana-Jade Watts-Jennings and Robert Wilson.

Honor: Jack Altman, Jasmine Arnold, Evan Bishop, Wylloe Borsching, Danica Burton, Bebeto Coombs, Nathan Croteau, Taliyah Daughtry, Vic'Kyah Davis, Yailynette DeJesus, Kyra Dunson, Nathan Dyakiv, Gavin Fizer, Angelina Garcia, Gianna Garzone, Gabriella Greenlaw, Tymire Hendrix, Alexander Huynh, Quen A'mya Jackson, Zaliyah Jackson, Aiden Jay, Hailey Julbe, Sila Kahya, Dakota Lewis, Diana McCoy, David McGill, Lila Moran-Gray, Jack Morrissey, Riley Nilsen, Aracelys Padin, Nhi Pham, Hunter Radley, Jaiden Ramos, Brenda Rhodes,Jaime Robinson, Jordan Rodriguez, Kellyanette Sanchez, lan Schneeberger, Isabella Segarra, Imarie SepulvedaRosa, Ella Teixeira, Miguel Vargas, Natalie Vazquez, Joshua Verna and Rodney Whitehead.