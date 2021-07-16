Local students named to RIT spring dean’s list
Rochester Institute of Technology named local students to its dean’s list for spring 2021. To be eligible, full-time students must earn a minimum 3.4 GPA for nine credit hours of coursework.
Greece: Eli Flint-Lattin, Zach Griffing and Sayed Hashimi.
Hilton: Joseph Bilby, Kevin Billotti, Jason Cardella, Michael Healey, Emily Laber, Owen Manley, Shannon McPhee, Matthew Miller, Jade Muir, Dreem Ninnasopha, Jack Richards, Nick Spronz, Nicholas Tesch, Kristen Walker, David Wegman and Adam Wuest.
North Chili: Anthony Ibezim, Amy La, Olivia Lydon, Connor McGrath, Miranda McGrath, Arin McLaughlin, Jo Melita, Michael Pothaczky and Martina Videva.
Rochester: Zaid Abdulsalam, Michael Abel, Raphe Abel, Parker Anderson, Eric Andolina, Arsh Aneja, Paige Arieno, Justin Au, Thomas Augello, John Bagley, Ciara Bailey, Kyle Bailey, Patrick Barry, Paris Benson, Ethan Bielby, Ilker Bilgen, Bishnu Biswa, Jacob Black, Lucas Blair, Andrew Bradbury, Christopher Brookes, Brian Bullis, Jacob Bundschuh, Wesley Burroughs, Phayvanh Butler, Blake Cabrera, Frankie Camp, Brian Cannon, Johnny Caputo, Alex Carey, Emily Castrichini, Kenan Celik, Bianca Cilento, Christine Cira, Chris Colilli, Marissa Conroy, Teddy Conyers, Rachel Corwin, Jayson Cruz Santiago, Amber Dauphinee, Matteo DeFeo, Matt Dellario, Andrew Delregno, Torie DiCesare, Nicole Desimone, Joseph DiCaro, Ashley Diltz, Matthew DiPerna, Matthew Discavage, Andrew Doan, Jennifer Donatella, Jenna Dubois, Rachel Dubois, Hayden Ellison, John Evans, Shyenne Every, Cassidi Falsetti, Sara Firnstein, Mak Friery, Jeremy Gable, Zach Gagnon, Rob Garrick, Isaiah Gates, Stephen Gayle, Cj Gebo, Jackie Giacovelli, Nick Giancursio, Stefania Giordano, Gabriella Grammatica, Taylor Greider, Andrew Gruver, Nisa Gulbay, Nadia Gunderson, Nisha Gurung, Kera Hampton, Maya Hampton, Sheeba Hashimi, Zachary Holderle, Jacob Horn, Corey Houghtling, Makenzie Hufnagle, Aidan Hughes, Jeffrey Iorio, Niaya Jackson, Alyssa Juergens, Blake Juszkiewicz, Taylor Kenna, Michael Kha, Alexa King, Christian Kosloski, Jonathan Kroth, Colby Kutzer, Ben Leyer, Anthony Lippa, Quan Lu, Emma Mahoney, Stephanie Marini, Zach Martell, Richelle Mason, Joe Mauer, William McDermott, Aleha Meikle, Alex Micket, Emily Minnich, Emelia Mislan, Brandon Moore, Lauren Mullen, Andrea Munda Mbombo, Alex Nasca, Paige Newman, Quang Ngo, Hai-Yen Nguyen, Kristina Nguyen, Lynn Nguyen, Alexa Nicotina, Geoffrey O’Connor, Kalen Oyphanith,Corey Page, Lauren Paige, Colin Perkins, Diamoni Peterson, Julia Pham, Mitchell Phillips, Brian Phung, Julia Popowych, Trevor Radomski, Kavitha Rajkumar, Eli Ransom, Weston Ransom, Leishla Reyes, Nazar Ribalko, Cory Rivera, Libnah Rodriguez, Miguel Rosario, Hannah Roser, Talia Rossi, Lauren Rotunno, Siena Saluzzo, Jonathan Schultz, Jaden Schuster, Chad Scorse, Hannah Sheets, Jared Sherwood, Cam Shuman, Nicholas Simone, Amandeep Singh, Melody Smith, Melanie Sosa, Christopher Spinelli, Brian Strohm, Nicole Such, Alberto Tabares-Galarza, Daniel Talbott, Lucas Tata, David Taylor, Sedrick Thomas, Elline Tiffany Ellison, Marissa Tortorice, Maja Trampevska, Dao Tran, Daniel Tregea, Chase Tyler, Ava Valachovic, Alen Van, Vir van Enckevort, Gialinh Vu, Larsay Wah, Rainey Walker, TJ Weaver, Janelle Wilkin, Jacob Winden, Matt Wiza, Tydarius Young and Adelia Zhemkova.