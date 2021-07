Local students named to RIT spring dean’s list

COURTESY OF ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Rochester Institute of Technology named local students to its dean’s list for spring 2021. To be eligible, full-time students must earn a minimum 3.4 GPA for nine credit hours of coursework.

East Rochester: Caitlin Fuller, Johnny Gates, Vladimir Martynenko, Ashley McMullen, Jessi Milliman, Roberto Ramos-Brito, Anthony Troiano, Trang Vo and Alex Ziebarth.

Fairport: Isabelle Anderson, Ryan Baker, Nik Barbero, Kayla Bartkowski, Julia Biehler, Andrew Brincka, Marissa Burkland, Evan Ciolkowski, Shannon Cook, Jonathan Dell, Shannon Desell, Anna Dignan, Allison DiVincenzo, Lauren Drake, Matt Dryer, Sarah Eckermann, Matthew Edlich, Collin Edwards, Kyle Embling, Katherine Erickson, Joe Farnsworth, Leo Golia, Maddie Guerrera, Ryley Herren, Haley Indorato, Jake Krause, Max Kreckel, Zoe Lalena, Olivia Larson, Michael Layer, Ashley Lindeman, Tyler Lucey, Juliana Lutzer, Noah Lynaugh, Caden Kacprzynski, Diana Kulawiec, Victoria Kwasinski, Angie Maier, Nick Mangerian, Olivia McCluskey, Elena Merle, Alexander Nesser, Joseph Nied, Sam Nix, Keegan Ocorr, Connor Orcutt, Greg Paiement, Alex Paige, Allison Paoni, Daphine Postl, Trevor Povlock, Andrew Ragan, Neel Raj, Sara Regelsberger, Courtney Richardson, Conrad Schneggenburger, Kris Schnupp, Addie Schraver, Dylan Shanley, Owen Shedden, Guy Sherman, Kelci Sherman, Sam Silliman, Chloe Sitton, Beth Smith, Patricia Smith, Diksha Thakkar, Mackenzie Vanacore, Lila Vanacore, Rylan Vanacore, Reece VanDoren, Vathasinlapa Vasavong, Ryan Wicks, Julian Wiegel, Sean Williams, Zach Williams, Jacob Woodcock and Yiyang Ye.

Henrietta: Joseph Casale, Ben Caton, Maria Ciko, Grant Croft, Eric Delmonico, Vincent Fittos, Alber Gillani, Abby Gonzalez, Shaunice Herendeen, Emma Hornak, Amy Huang, Zach Kroesen, Leon Marcus, Jakob McNamara-Zito, Darvin Muralitharan, Aaron Posner, Abirami Shiyamsaran, Anjali Shiyamsaran, Parker Stone and Rachel Zachary.

Pittsford: Eyad Albuloushi, Erin Allen, Adisree Ankolekar, Tony Bacchetta, Victoria Banghart, Zach Barnes, Katie Becker, Andrew Bernacki, Adil Bilal, Camille Caceci, Nate Chu, Collen Cole, Jamison Cole, Danny Colton, Jack Connolly, Hannah Cormier, Lauren Cybul, Damien D'Arcy, Ella Doane, Rachel Doane, Sara Flanagan, Marie Fraser, Julia Geigel, Nick Geigel, Michele Graney, Maha Khokhar, Calypso Kunkle, Ruby LaManna, Peter Letendre, Nathan Lin, Yunzhi Lin, Abby Ling, Danielle Marcellus, Jared Marcuccilli, Brooke McBride, John Mozrall, Zachary Nicoletti, Katelyn Oleck, Evan Perotti, Mackenzie Peterson, Aaron Philbrick, Vitaly Pronin, ikhila Rao, Nilesh Rao, Emily Rose, Sarah Rosen, Paul Santowski, Allea Scarfone, John Scherer, Kaitlin Sommer, Reed Spindelman, Sash Sriganesh, Spencer Szachara, Albert Szarek, Tim Tills, Joe Trabold, Zach Travis, Grant Turner, Aman Ullah, Zared Wexler, Sarah Williams, Allison Zeznick and Daniel Zeznick.

Rochester: Frank Abbey, Eyob Abegaz, Deanna Abid, Chrys Adams, Sabrina Ahmed, Zaid Al-Nuaim, Hassaan Alshehri, Kelly Appleton, Charles Arnold, Jeff Aube, Lauren Audi, Courtney Barber, Giacomo Barbero, Sarah Becher, Rachael Bessette, Mike Bianconi, Jess Bocirnea, Suraj Bonthu, Julia Bourdeau, Joey Brennan Jr., Darion Bubel, Adrian Burgos, Joseph Caggiano, Randy Carlson, Brooke Cary, Jamie Coleman, Emma Collen, Anna Couperus, Darren Matthew De Guzman, Imani de las Casas, Issa de las Casas, Christine Dean, Mari del Carmen Fuentes Solano, Jacob DiCicco, Abdou Dieng, Michael Duncan, Zachary Eberhardt, Toula Elwell, Chris Ewell, Peter Fabinski, Addy Farrell, Connor Faucher, Disney Ganbaatar, Wellington Garcia, Larry Giangreco, Biruk Gizaw, Daniel Gizzi, Kevin Gleason, Antonia Gomes, Divina Gomes, Brandon Goodhue, Lee Goodrich, Chelsea Gordon, Nicole Gover, Ryann Greene, Maduka Gunasinghe, Katie Haberberger, Charles Hacker, Jon Hacker, Vania Haynes, Caleb Hilton, Christina Ho, Katie Hobler, Joseph Hong, Silka Houghton, Devin Hull, Josh Hutko, Tiffany-Louisa Ibok, Ross Janezic, Jonathan Kabamba, Jenny Kallman, Nolan Kearney, Jacob Kemp-Schneider, Barsha Khanal, Joseph Kim, Seohee Kim, Clarke LaCelle, Yuki Lai, Yinyue Leo Ni, Henry Licitra, Peiyang Lin, Vicki Lin, Oliver Lindblom, Yixian Liu, Caleb Lloyd, Jacob Lokay, Jay Long, Brian Luan, Stephen Lynch, Orson Lyons, Bryce Majors, Matthew Martin, Isabel Martinez, Madigan Mason, Shery Mathews, Xavier Maxwell, Christian Mazin, Maeghan McKenzie, Alyssa Meyer, Teddy Miller, Natalia Montilla, Maria Morcos, Olivia Morgan, Jeison Munguia, Andrew Nash, Tina Ni, Henry Orsagh, Lev Paciorkowski, Christopher Pegoli, Lowell Pence, Caiden Perry, Artem Pugachev, Aurora Quinn-Marsh, Nikhil Raina, Jasmina Rizvanovic, Phil Ronholm, Leah Rosen, Nick Rosica, Davey Rudy, Julia Sales, Sophia Scaravillo, Jacob Schnaufer, Jonathan Schnaufer, Vincent Serrano, Jay Shackley, Tushar Shrote, Abby Smith, Yushan Socola, Cameron Spite, Summer St. Marie, Eli Stredicke, Ian Stroszeck, Binu Subedi, Fatma Sula, Peng Sun, isha Szende, Alexia Taft-Soriano, Claire Templeton, Bayleigh Thurston, Aby Tiet, Annie Tiet, Quang Tran, Geran Vaughn, Paola Viera, Sri Visalakshi Nutulapati, John Wager, Justin Walker, Ernesto Walter Yelamo, Shu Wang, Madi Watson, Brittani Weaver, Edie Wilson, Jack Worthington, Genevieve Wright, Cindy Wu, Lingzhi Xie, She Xu, Yunying Xu, Maryam Yousef, Chris Zogg and Tyler Zorn.

West Henrietta: Robert Armstrong, Jason Au, Jordyn Bartlett, Kosovare Beha, Annie Delaney, Umar Dhillon, Olivia Foletta, Jack Frate, Chhabi Gautam, Bikram Gurung, Jake Hamacher, Jonathan Holmes, Maham Imtiaz, Jordan Klipp, Jack Lawson, Johnathan Lu, Amanual Mekonen, Dan Nguyen, TJ Oricchio, Vansh Pahuja, Cindy Phan, Fahad Rafi, Ashley Roberts, Juliana Sanchez, Brad Shea, Rachael Simmonds, Cam Slenker, Jayha Smith, Dawson Tait, Celina Vongprachanh, Zackary Wake, AJ Wells, Keegan White, Robbie Wilson, Walker Wright, Tommy Wu, Trevor Zauner, Bingchang Zhang and Mavis Zhuang.