Athena HS releases 4th-quarter honor rolls

Greece Athena High School named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2020-21.

Ninth Grade

High Honor with Distinction: Justin Ball, Gabriella Bisig, Landon Clifford, Alana Crittenden, Alyssa Dawson, Aiden DiNapoli, Jonathan DiStasio, Alyssa Driscoll, Payton Duquette, Eryka Ellison, Cole Fiorica, Wrianna Hudson, Cassandra Lang, Carolyn Lochner, Lam Mach, Nicholas McMichael, Micada Narayan, Daluchukwu Obi, Giancarlo Pickering, Adam Piendel, Madeline Pisciotti, Makayla Robinson, Danielle Sapor, Evan Schirrmacher, Michaleigh Shughart, Alessandra Spinosa, Christian Spinosa, Natalie Torrence, Sophia Vacek, Kate Vermilyea, Kelsey Vermilyea, Sarah Weiss, Jaelynn Wilkins, Ryan Wolicki, Chloe Woodruff, Mackenzie Wrue and Melissa Wrue.

High Honor: Kylie Alfieri, Aiden Ambeau, Leora Blum, Alexander Boor, Grace Campbell, Rylie Capezzuto, Isabela Dermody, Domenic DiNapoli, James Eccleston, Ella Finzer, Briannah Hudzinski, Trinity Johnson, Evan Keenan, Justin Mannhardt, Alessandro Martinez, Jayden Matlock, Sophia Mazzeo, Mara Misiurewicz, Spencer Perdue, Mya Pioli, Shawn Slattery, Gavin Valachovic, Frederick Warner and Sude Yilmaz.

Honor: Georgenson Anselme, James Borrelli, Danielle Brewer, Emma Carlson, Michael Coyle, Kyle Decker, Bryce Ewell, Kaden Fitzpatrick, Melissa Garlock, Ryan Glende, Cassidy Hennigan, Yoneil Hernandez Torres, Andrew Hill, Landon Howell, Rachael Hutchins, Isabella Johns, Leonnie Larsen-Saurel, Connor Osier, Nicholas O'Toole, Connor Paradise, Megan Pendar, Ethan Romberg, Nathanael Sanares, Taylor Spriggs, Shah'mirr Sybliss, Jah'haree Thomas, Nailah Walker-Fields, Roger Webb and Andrew Williams.

10th Grade

High Honor with Distinction: Valencio Almborg-Perez, John Andreano, Mekhi Baptiste, Tyler Blanchard, Marissa Bonacci, Salvatore Butera, Anthony Cammilleri, Rylie Cardon, Elvira Castro Martin, Riley Catena, Henry Coons, Andy Dang, Luis Diaz, Courtney Hild, Lucia Rosa LaGamba, Matthew Lagonegro, Christine Lambrecht, Miranda Lanzatella, Thomas Le, Maria Lindsley, Christopher Lynn, Muchima Manengu, Sade Mewborn, Gabriela Morales-Lopez, Kiera Oppelt, Ashlee Parchus, Mikael Pena, Jesse Saunders, Brooke Spence, Kyla Thomas, Kevin Tran, Vivian Tran and Cindy Van.

High Honor: Ranem Al-Hiyari, Adelena Alvarez, Joseph Andreano, Emma Bach, Alexandra Baldassare, Nathan Banke, Sieanna Bartolone, Salvatore Cammilleri, Kylee Delvecchio, Alison Dioguardi, Gianna DiProspero, Cameron Doran, Braelyn Evans, Samantha Fiannaca, Matthew Gentile, Haley Grabowski, Gianna Guntrum, Scott Hoak, Jocelyn Holman, Camdyn Honan, Aryana Justice, Josh Kimble, Joshua Lehmann, Emily Malanowski, Amilya Maniphonh, Jaime McConnell, Caleb Mitchell, Ava Morreale, Ryan Nettnin, Aiden Nieman, Xavier O'Connor, Michael O'Toole, Ryan Pabrinkis, Anneliese Phommarath, Emma Santiago, Allison Schumacher, Angelina Sciortino, Nina Sciortino, Bryan Shaw, Brianna Shutt, Shea Smith, Mariela Sosa, Joshua Southivongnorath, Joseph Stephens, Ian Strasenburgh, Nicholas Teresi, Alayna Tomlinson, Christopher Van Alstine, Aaron Walker, Zayna Weaver and Alessondra Whitney.

Honor: Imani Avies, Tyler Barnes, Ryan Benham, Amani Blackburn, Sade Brown, Michael Burgio, Ashlynn Cooney, Conor Coughlin, Jenna Curtis, Ayden DeCoste, Haze DiTillio, Hayli Findley, Nathaniel Hall, Layla Hamilton, Nathan Hickey, Robert Janneck, Samantha Lagonegro, Nathan Litz, Jaden Madrid, Ava Magnera, Jenna Marino, Brennan McDermott, Ava Monagas, Ahmed Mutaher, Kirston Pugsley, Isaiah Rivera, Jazmine Rizzo, Jada Williams and Morgan Withrow.

11th Grade

High Honor with Distinction: Isabella Astudillo, Victoria Baldassare, Joshua Barron, Jaina Bell, Alan Branagan, Lauren Branagan, Bailey Brown, Hannah Cahill, Sarah Cerone, Anthony Doan, Riley Eccleston, Brandon Elliott, Amanda Gargana, Emma Glende, Lindsey Grasley, Olivia Gruschow, Donald Holzmacher, Carter Jansson, Kelly Kinsella, Lena Le, Sadie Lombardo, Jaren McCumber, Joshua Mitchell, Alexis Ortiz, Jeslyn Padron, Madeline Pioli,

Pradeep Pradhan, Jaslyn Rin, Brennan Schmitt, Audrey Smeaton, Abby Stevenson, Ella Stevenson, Kory Sturm, Catrina Utter, Kayla Vought, Caelyn Warner and Andre White.

High Honor: Ashley Accorso, Olivia Cabrera, Ryan Campbell, Martina De Luccio, McKenna Dear, Hailey DeJoy, Gemma DiTullio, Ashlyn Dugdale, Sofia Englert, Andrew Evans, Kaden Fiorica, Jane Forman, Morgan Guillod, Olivia Hamil, Jakari Hampton, Medina Hamzic, Faith Jackman, Nathan John, Larissa Johnston, John Labate, Aleksa Lelis, Ryan Miner, Ayah Mohamed, Lydia Morgan, Mohammed Musleh, Serina Orlando, Ryan Phillips, Alexis Pickering, Vladimir Pishtoy, Gianni Raymond, Bae Reh, Nathan Sarkis, Rosemary Saucke, Emily Scheuer, Evan Smith, Scott Tuttle, Grace Weilert, Carter Weiss and Camron Xomvimane.

Honor: Arianna Armstrong, Elijah Brewer, Justin Ciccone, Marco DeRubeis, Anthony DiProspero, Anthony Elia, Dylan Gurnsey, Emily John, Jayden Keenan, Terence Kurtz, Julia LeVey, Jenna Pabrinkis, Anthony Ranieri, Jessica Reminder, McGuire Rodriguez, Brent Shallenberger, Titus Standing, Izaiah Stewart, Jacob Stowe, Cianna Tackley, Anna Trapani, Zachary Wake, Julie Welling and Kathryn Zacks.

12th Grade

High Honor with Distinction: Simone Baptiste, Sean Bogardus, Dominic Bonacci, Isabella Bruno, Brooke Burgio, Brooklin Cardon, Halie Cardon, Audrey Coons, Jordan Decker, Eliana Dermody, Camdyn Drexel, Kendall Duquette, Cielle Fracassi-Galiney, Zachary Harnischfeger, Hailey Henchen, Victoria Henchen, Ellie Hettel, Angel Huang, Morgan Jansson, Simeon Judkins, Jason Knapp, Matthew Latona, Emma Leary, Courtney Mazeau, Zandyr Meakin, Benjamin Mellors, Van Ngo, Dyami Nobrega, Kiera Osier, Sydney Pacana, Vincent Pendar, Ryan Potter, Zachary Richard, Sara St. Louis, Emma Staub, Ian Tayupe-Acosta, Lara Toklar, Nyiomi Vadney, Sydney Weiss, Jennifer Wind and Kearsyn Zilnik.

High Honor: Marwa Abdullah, Angel Alvarez, Jacob Barron, Jalen Bennett, Anthony Bisig, Connor Blum, Trinity Bohrer, Olivia Borrelli, Jared Burns, Jariel Collazo Santos, Michelle Correa, Jenna Delvecchio, Mats Garlock, Bobby Good, Hannah Harris, Akrm Heegan, Alexander Holloway, Samantha Horn, Troy Kubanka, Abigail Mariano, Mateo Martinez, Alyssa Nucci, Gideon Oh, Kelsey O'Neil, Marie Parker, Coty Perno, Brian Piendel, Alexander Reilly, Dennis Ribalko, Emmit Rosado, Casey Saucke, Joshua Schultz, Jamez Senese, Megan Stirrup, Timothy Tabachuk, Nicholas Tammaro, Alivia Thibault, Michael Tracey, Aaron Uzelmeier, Olivia Vona, Samantha Weiss, Jessica Witkowski and Charles Wolcott.

Honor: Sara Abdel Khalikh Alhamoud, Jordan Acevedo, Victor Alongi, Arianna Arroyo, Jade Bates, Taylor Blanchard, Jacob Borcyk, Andrew Deacon, Elijah Dobbins, Joseph Fazio, Cameron Fisher, Kailee Fisher, Autumn Flowers, Michael Forte, Madison Hall, Richard Johns, Faith Louth, Nathan Masucci, Victoria Pusyak, Joshua Ranalletta, Gianni Rinaudo, Preston Ryan, Calvin Sloan, Connor Smith, Angelina Soeffing, Shayla Tran, Donovan Wallace, Chaise Willis and Logan Yates.