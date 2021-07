Barker Road MS releases 4th-quarter honor rolls

COURTESY OF BARKER ROAD MIDDLE SCHOOL

Barker Road Middle School in Pittsford named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2020-21.

Seventh Grade

High Honor: Alex Abakah, Aiza Ahmed, Luke Albano, Clover Allen, Tyler Allyn, Lillian Archer, Giovanni Asaad, Matthew Belous, Jay Biswas, Lillianna Boughter, Adriana Cabarcos, Leixi Chen, Rohan Chwalek, Kevin Curran, Julia Dziorny, Akaash Ejantkar, Sydney Frank, Ruhi Gandhi, Arthi Ganesh, Lauren Garsin, Lorenzo Geminiani-Vega, Soumya Gupta, Braeden Gyle, William Harrington, Jacob Ho, Matthew Irving, Karthik Jaligama, Cody Judd, Colin Krohn, Sofia Leite, Nathan Markevicz, Emily Martin, Ian Mattingly, Francesca Maust, Aileen Mi, Ashton Miller, Nathan Mucha, Stanislav Nadler, Avery Nelson, Lillian Nicandri, Eleanor Noronha, Ognjen Oluic, William Pardee, David Pollard, Adam Pollard, Rain Royce, Sarah Rutledge, Addison Schulitz, Caitlyn Steiner, Isabella Stradley, Kayra Ustunkok, Jemma Wallis, Musa Zafar, Evan Zavalo, Zhuoshu Zheng and Yiding Zuo

Honor: Satia Barr, Gabriel Bucciferro, Benjamin Burrows, Taylor Cates, Eli Charatz, Nicholas Chihoski, Reeve Cincotta, Evan Dai, Owen Davis, Zachary DeGrave, Sara Eichinger, Leila Fay, Isabella Gallant, Suriya Gandhi, Wyatt Gardner, Samuel George, McKenna Gibson, Kendall Glantz, Alexander Gonzalez, Nathaniel Hartman, Sienna Hughes, Ryan Iacobucci, Madeleine Kayiwa, Ezel Kesgin, Josephine Korten, Lillian Larimer, Morgan Latulipe, Mikaela Lloyd, Nivethiksha Mangalasubaskaran, Tamia McCadney, Anastasia McCulloch, Mackenzie Michaels, Andrew Miller, Sihu Na, Maan Patel, Lauren Porter, Madeline Powell, Ishaan Ramesh, Ava Rice, Sienna Savage, Joshua Shadders, Sebastian Smith, Magdalena Spring, James Termine, Asher Troiani, Sarah Turinsky, Avery Valenti, Elinor VanDusen, Rania Waseem, Liam Watt, Demi Xu and Leon Ye.

Merit: Aleeza Ansari, Flor Ayala-Pound, Declan Barillo, Christopher Bergholtz, Wei Yu Chen, Anna Ciccone, Corynn Deckman, Ellie Dreywood, Syed Hussain, James Kazacos, Linden Kilmer, Nolan Lesniak, Max Levitan, Max Liberatos, Colin Macpherson, Rayyan Malik, Owen Mann, Josiah Martin, Kimora Mickys, Zachary Miller, Jack Nally, Morgan Newman, Andrew Paganelli, Omika Patel, Macy Quibell, Nolan Rae, Ziyad Rifai, Ari Roland, Jack Schreyer, Sophia Shivell, Giovanni Spinello, Mary Sytnik, Michayella Touloute, William Umiker, Ella VanPutte, Matthew Whitaker, Morgan Wilson and Eli Young.

Eighth Grade

High Honor: Rihanshi Agrawal, Claire Baek, Aria Banks, Aden Brown, Sophia Bruno Alves, Steven Chatwin, Cora Clouser, Anika Datir, Alexander DelRegno, Charlotte Engin, Catherine Ferrantino, Jiwoo Han, Evan Harkin, Cailey Huang, Vasundhara Jaligama, Campbell Kazacos, Arianna Knolla, Surya Man, Prathiksha Mangalasubaskaran, Amiya Mustafa, Ronan O'Dwyer, Dhanwanth Parameswar, Mara Ricks, Timothy Seo, Kendall Smith, William Straub, Jiawei Sun, Lena Tan, Howard Tang, Hannah Wall, Ziang Wang, Elizabeth Warne, Taylor Wray and Emily Yu.

Honor: Varen Aggarwal, Tomas Anaya, Anna Anderson, Ayan Barat, Raye Bell, Hailey Benzel, Jack Bernhard, Isabella Boulais, Vincent Chakkalakal, Alethea Corteville, Alexander Davidson, Katharine Delate, Justin DiGiovanni, Ellia Egan, Madeline Fallows, Sofia Fantuzzo, Noah Fay, Ryan Ferrer, Marina Foley, Dillon Frank, Lauren Garringer, Sarah Gestring, Andrew He, Annabelle Henry, Liam Huels, Manasa Karthik, Jonah Khishchenko, Gregory Kuzin, Alexandre Leduc Etile, Caroline Liu, Tristan Lynn, Ivy Magalhaes Lima, Lainey Mastrosimone, Peter Matzke, Trevor McLaughlin, Gabriella Patriarca, Joseph Pepe, David Poore, Sophie Qazi, Griffin Rizzi, Griffin Sertl, Hannah Shulman, Ciaran Sidhu, Jaden Singer, Molly Spencer, Jordyn Starsky, Ethan Stauffer, Trey Stauffer, Sean Taylor, Anna Turinsky, Thehara Ubayawardena, John Wadsworth, Avery Wallace, Harper Wilkens, Logan Wood and Jayden Zuch.

Merit: Ronak Aggarwal, Jonathan Bailey, Mason Brown, William Carson, Samuel Caruso, Alexander Doaga, Colden Forney, Cameron Glasgow, Sophia Golemb, Sarah Hanfland, Hailey Herrgott, Annika Hezel, Sawyer Hoyt, Sophia Hughes, Ella James, Ashley Jameson, Meghan Kirby, Isaac Knowlton, Sophia Leitner, Aidan Lerner-Morelle, Addison Lester, Zachary Levitan, Dane Lewis, William Lutz, James Mou, Thananjan Paran, Lawrence Pardee, Zoe Pinchman, Benjamin Porzio, Cayden Rathnam, Justin Rook, Javier Sohn, Ishan Srivastava, Braydan Stearns, Max Tagliarino, Olivia Terra, Audrey Troskosky, Siya Unawane, Worni Vimika, Madeline Wabnitz, Merick Weisman, Madison Welch and Ethan Westervelt.