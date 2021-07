Local students named to RIT spring dean’s list

COURTESY OF ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Rochester Institute of Technology named local students to its dean’s list for spring 2021. To be eligible, full-time students must earn a minimum 3.4 GPA for nine credit hours of coursework.

Irondequoit: Amanda Case and Braden Mawdesley.

Penfield: Grace Argento, Kasthoori Arujunan, Kyle Berg, Meredith Blackburn, Stephanie Buckingham, Vanesa Chiodo, Jacob Coon, Corey Dostie, Cole Easton, Will Ebmeyer, Maiah Fallone, Skyler Ferrante, Thomas Frumusa, Abigail Jones, Emma Kurz, Tyler Leisten, Frank Li, Amy Ottman, Drew Pawluckie, Nick Quattrociocchi, Cam Sartini, Aaron Schulte, Jack Snover and Veronika Zsenits.

Rochester: Jason Alexander, Enise Alpaydin, Brendon Apo, Justin Arcoraci, Nayelis Arzuaga Santiago, Joe Bianchi, Amy Blake, Patrick Bonafede, Julia Carboni, Ayana Chodak, Persephone Constantino, Rhys Daunton, Madison Day, Merone Delnesa, Ciana Dougherty, Jamel Eason, Kimberly Emory, John Fernandes, Jillian Fioravanti, Thomas Gogos, Hannah Grape, Gabby Guagliardo, Shelby Guinness, David Gurman, Sergey Gurman, Anthony Ha, Essence Hagan, Trevor Hess, Jonathan Hubbard, Brennan Jackson, Nasreen Jaff, Fnu Kesa Abbas, Ethan Kettlehone, Melissa Kraeger, Dalton Kruppenbacher, Cindy Lam, Jacob Lapietra, Bryn Lenox, Christian Lewis, James McGrath, Briana Mitchell, Nancy Nguyen, Tam Nguyen, Stephen Ognibene, Amanda Pearl, Christian Phouthavong, Gerald Porretta, Nico Santiago, Jared Rodriguez, Andrew Rozvora, Joseph Schneggenburger, Alexander Scott, Jahaad Shairi, Garrett Silva, Justin Silva, Sara Solea, Kenny Sorlie, Patricia Spinello, Joe Tall, Bayleigh Thurston, Sara Trabelsi, Jake Tudisco and Joseph Vazquez.

Webster: Mike Anderson, Melissa Austin, Myranda Baker, Michael Bennett, Kamy Bitely, Conor Bollin, AJ Bonacci, Melanie Boncaro, Tyler Brennan, Rachel Burt, Nicholas Capadano, Alex Carpenter, Darina Chanthabandith, Stephen Connolly, Will Davis, Enzo DeStephano, Marissa Dick, Javier Enrique Romero, Juliana Falcon, Anthony Fitzpatrick, Matthew Fuss, Vasiliki Georgakopoulos, Cooper Gilson, Max Gloskey, Jack Griebel, Kaitlin Gunther, Bee Hanel, Erik Jakobsze, Sean Kenyon, Spencer Kohrt, Kayla Krurnowski, Hannah La, Tessa Lo Cigno, Alex Longhenry, Sean Lynch, Janessa Martin, Nate Martlew, Zoe Masters, Adriana Mendoza, Jamie Mielcarek, Justin Moyer, Taylor Passero, Lynn Phelps, Courtney Priddy, Amanda Procaccini, Jordan Rabideau, Noah Richards, Elizabeth Rutalis, Deaglan Ryan, Matthew Ryan, Jenna Ryskowski, Joseph Saber, Morgan Seemann, Steven Shadders, Eric Schneider, Jeff Schoepfel, Joseph Schuler, Oleh Senych, Carla Silvestre Sales, Dan Squire Jr., Madison Stringer, John Talen, Andrew Thompson, Jacob Torrell, Shane Toung, Jon Travers, Sarah Tyler, Michael Vandelune, Alec Vent, Alessandra Visca, Aristo Visca, Nolan White, William White and Angel Yang.