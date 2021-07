Local students graduate from RIT

COURTESY OF ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Local students graduated from Rochester Institute of Technology in May 2021.

Chili: James Lewis.

Gates: Jesseca Torregrossa.

Greece: Jimmy Cao, Zach Griffing, Kyle Lymber, David Scudo and Nasheett Usman.

Hilton: Robert Burch-Lau, Andrew Curry, Armand Florio, Andrew Miller, Jade Muir, Oluwatosin Oluwajuwonlo Arowosola, John Ponder, Jonathan Schultz and Julia Wuest.

North Chili: Jo Melita, Gianna Sarkis and Hannah Saxena.

Rochester: Eric Andolina, Jordyn Antinore, Kyle Bailey, Jonah Bates, Caroline Becker, Paris Benson, Allie Bergeman, Ethan Bielby, Lucas Blair, Benjamin Blakley, Jane Brennan, Neckeya Brown, Christopher Brucker, Brian Bullis, Samantha Burgos, Phayvanh Butler, Nina Cammilleri, Nicholas Cappon, Ricardo Carrion, Matthew Casella, John Chiappone, Christine Cira, Patrick Collins, Jayson Cruz Santiago, Kimberly Dautel, Giancarlo DiMascio, Laura Discavage, Sarah Ditucci, Tommy Eckerson, Adam Edinger, Bobo Gao, Brian Garcia Ramirez, Isaiah Gates, Stephen Gayle, Elizabeth Gibb, Austin Goodenough, Paulina Goodermote, Roman Gorchakov, Gabriella Grammatica, Pieter Griffin, Jake Groszewski, Nadia Gunderson, Destiny Hampton, Maya Hampton, Jacob Horn, Laurel Hunter, Niaya Jackson, Alexa Johnson, Ryan Johnson, Brittany Jordan, Emily Joslyn, Blake Juszkiewicz, Danny Keirsbilck, Jason Ketcherside, Michael Kha, Timothy Kovach, Jonathan Kroth, Allison Kunz, Robert Kurdziel, Colby Kutzer, Jason LaRuez, Amelia Lombardo, Nicole Lupinetti, Toan Mach, Tomicka Madison, Hannah Mager, Melina Maria, Stephanie Marini, Richelle Mason, William McDermott, Aleha Meikle, Samuel Menzel, Emily Minnich, Mackenzie Mislan, Lauren Mullen, Andrea Munda Mbombo, Nikki Nguyen, Joseph Nowak, Franklin Nunez, Kyle Padden, Sebastian Pena, Colin Perkins, Alyssa Phothisen, Lamothe Pierre, Courtney Popielarz, Julia Popowych, Matthew Race, Briana Ramos, Pamineo Richards, Dillon Riggs, Cory Rivera, Ketsia Rodriguez, Libnah Rodriguez, Hannah Roser, Jeffery Russell, Erric Russo, Joan Rutherford, Dale Saladyga, Fateemah Saleem, Danyelle Santillo, Lia Schapero, Daniela Schiliro, Kyle Schleich, Voratheuk Senamountry, Brian Silvestri, Hannah Simmons, Nicholas Simone, Mya Smith, Darina Stadnik, Jonathan Sutton, Meghan Sweeney, J'nez Thomas, Elline Tiffany Ellison, Michael Valente, Nickolas Viele, Kelly Vo, Lindsey Walker, Yezhang Wang, Montgomery Watts, Lisa Whitley, Jakob Wiesmore, Jordan Williams, Nathan Winter, Arjealy Wisseh, Tydarius Young and Adelia Zhemkova.