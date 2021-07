Local students graduate from RIT

COURTESY OF ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Local students graduated from Rochester Institute of Technology in May 2021.

Irondequoit: Amanda Case.

Penfield: Kelly Appleton, Brittany Blose, David Boise, Shawn Carpenter, Paul Cullen, Alanna Fallone, David Fanto, Abigail Jones, John Khabursky, Emma Kurz, Christina Magagnoli, Jordan McNaughton, Nicholas North, Derek Perdicho, Nick Rockhill and Carl Webeck.

Rochester: Dan Adams, Justin Arcoraci, Nicholas Boyle, Ryan Carpenter, Forrest Ciminelli, Persephone Constantino, Nicholas Cornish, Rhys Daunton, Brendan Drachler, Ender Erimhan, Gretchen Ettlie, Jason Figler, Nash Flint, Thomas Gogos, Jonathan Hubbard, Carmen Ibis Lopez, Brennan Jackson, Nasreen Jaff, Xiaomeng Jiang, Amy Joseph, Hunter Kelley, William Kenny, Melissa Kraeger, Gage LaFleur, Allison Mastrosimone, Emil McGriff, Christian Mika, Briana Mitchell, Lynn Moll, Christian Phouthavong, Robert Plonsky, Joe Pomponio, Jared Rodriguez, Brandon Szklany, Bayleigh Thurston, Jake Tudisco, Semen Vladyka, Adrielle Watkins, Alison Weber, Haley York and Raymond Zayas.

Webster: Hussein Al-Rubaye, Matt Anderson, Melissa Austin, Tyler Brennan, Alec Buff, Alex Carpenter, Wenli Chen, Brandon Connors, Tessa Cote, Drew DeBacco, Michael Edwards, Javier Enrique Romero, Samantha Ferrara, James Green, Bill Hamilton, Bee Hanel, Kali Heier, Mary Kate Inzinga, Rana Kareem Talib Al-Rubaye, Sean Kenyon, Michael Lalena, Mihajlo Lazarevski, Alexander Lopez, Maxamillion McMahon, McKayla Nolan, Jaclyn O'Dell, Nicholas Paratore, Maria Rainero, Shane Rickard, Rebecca Rozzano, Joe Rutalis, Daniel Saber, Jeff Schoepfel, Kelcy Schroeder, Joseph Schuler, Paul Stanitz, Tommy Strawderman, Madison Stringer, Thomas Tribunella, Adrianna Visca and William White.