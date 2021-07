Webster Thomas releases 4th-quarter honor rolls

COURTESY OF WEBSTER THOMAS HIGH SCHOOL

Webster Thomas High School named the following students to its fourth-quarter honor rolls for 2020-21.

Ninth Grade

High Honor with Distinction: Jagger Altieri, Lily Annis, Maksim Avlasevich, Andrew Baird, Lillian Benfante, Peter Benzoni, Ananya Bobbala, Nathan Bobowski, Tess Boyer, Jason Bradbury, Maxwell Braithwaite, Martine Broikou, Sara Canfield, Nathaniel Chace, Eric Chung, Anna Coppola, Ava Degen, Peyton Dibble, Emma Dorfner, Jenna Dow, Kaitlyn Dushuk, William Ernst, Mia Estelle, Logan Farney, Sonja Fetterman, Mark Fountain, Nicholas Gaglio, Conner Gilhool, Bodey Groff, Emily Hamel, Brynn Harrington, Lyla Harrington, Leah Hurlbut, Delaney Janssen, Evangelitza Kacurovski, Kilian Laird, Ella Lancy, Kenyon Later, Gerald Lewis, Emily Lowenguth, Catherine Magaw, Ryan Marques, Taya Masters, Sophia May, James McCarthy, Jenna McLean, Chris Mendez, David Mitchell, Maxwell Mortillaro, Jonathan Murtha, Michael Nappi, Christina Newman, Tyler Nicolay, Makayla Oriel, Ashlyn Park, Joseph Presutti, Mason Reid, Abigail Rich, Anna Richardson, Abigail Richman, Kathryn Rider, Melissa Robinson, Catherine Rogers, Margaret Rynkiewicz, Kyle Saia, Rajbir Singh Saini, Carli Santoleri, Aaron Schauber, Emily Scheirer, Jaimee Schelkun, Emily Schreiber, Luke Spadoni, Natalie Sperano, Evan Sukhenko, Andrew Syracusa, Shane Talbot, Gweneth Tetzlaff, Madeleine Throumoulos, Hannah Videtti, Alyssa Walsh, Adam Watson, Kiersten Widell, Patrick Wood, Nathan Worden, James Zerbe and Nathan Ziegelhofer.

High Honor: Seaenna Adamo-Olszowy, Reilly Adams, Rylei Altmire, Layla Altobelli, Addison Andolsek, Salvatore Arbore, Nicholaas Bakker, Jeylan Bay, Noah Benhamou, Ryan Carlin, Isabelle Casey-Holowka, Natasha Casey-Holowka, Jack Centola, Addison Chase, Dominic Cimino, Joseph Crescimanni, Samantha Crosby, Makenna Curry, Eric Davis, Giuliana DiTullio, Philip Dworzanski, Marleigh Emerson, Bryce Endecott, Alexis Eskander, Emily Fess, Nathan Frye, Michael Garritano, Daniella Gibson, Ryan Goel, Elizabeth Gramowski, Brendan Hall, Kieran Hayden, Madison Hicks, Amanda Hildebrand, Christopher Hineline, Elliott Hogan, Leah Horeth, Benjamin Horvath, Dominic Housel, Zenon Hryhorenko, Kayla Janssen, Joley Jopp, Anne Kaeuper, Angelina Kujawa, Maya Kyles, Laura Lannon, Marlaina Lehmann, Julia Maciag, Bridget McDonald, Michael McDonald, Craig McEneany, Alex McLean, Scott Meeson, Natalie Miller, Nicholas Myers, Jessica Nau, Samuel Nesbitt, Nathen Nuccitelli, Aidan O'Brien, Riley O'Neill, Camren Ottina, Josef Park, Maxwel Pieters, Melvin Poni, Parker Pugsley, Avi Ramoutar, William Resch, John Richardson, Hannah Ruller, Lucy Ruller, Jonathan Schmitt, Natalia Seremetis, Marcello Serventi, Annie Smith, Katherine Steele, Micah Stephany, Ryan Stracke, Peter Sullivan, Faye Sweeney, Trevor Veno, Allison Volker, Wylie Vuillequez, Carter Warren, Riley Weller, Morgan Young, Isabella Zicari and Mason Zukoski.

Honor: Nicolas Ange, Timothy Bowman, Myah Cancellieri, Peter Carrozziere, Evan Cattron, Talia Cavalier, Marea Cicione, Michael Civiletti, Maxim Galaburda, Clio Gibbons, Sophia Giorgione, Maresa Girard, Cameron Gunther, Eliya Hagan, Nicole Hill, Steven Hoad, David Kaltenbach, Emerson Kleaka, Ethan Lewandowski, Jordyn Lewis, Juliet Mahanger, Sarah Maura Del Valle, Sean Meyers, Owen Miller, Ava Olear, Ava Parshall, Mason Prinzi, Marlie Ramos, Morgan Rowe, Adam Scipione, Lauren Shaw, Sophia Shortino, Megan Springer, Nicolas Stavalone, Maxwell Sylvester, Joseph Tiberio, Massimo Tortatice, Cayden VanDerWoude, Leiana VanSchaffel, Jacob Webb, Gianna Weissinger and Lauryn White.

10th Grade

High Honor with Distinction: Paige Acri, Quentin Auinger, Emma Barrett, Sanjana Baskar, Anna Bello, Emma Bello, Jacob Bieg, Maddison Blodgett, Madelyn Brunswick, Kathryn Buck, Maryclare Buckley, Ava Burton, Mya Cacciotti, Graham Carpenter, Maggie Childs, Gretchen Coffed, Henry Compton, Ben D'Ambrosia, Nakisha Dinh, Ella Esders, Anna Evevsky, Lily Farnung, Elsie Fields, Connor Fitch, Edward Frusci, Martin Gamache, Caroline Garbe, Christine Gelose, Jenna Goodridge, Michael Griffin, Jackson Gruttadauria, Bryce Halsdorfer, Eleanor Hamby, Nolan Hamby, Lacy Hann, Cole Hastings, Keira Heslor, Brodan Hoffmann, Rylie Holberton, Thomas Howley, Cory Jarvis, Abbigale Johnson, Madalyn Kelly, Jasmine Kendrick, Samantha Keskin, Gavin King, Jackson Klehr, Carly Kohlmeier, Denys Koren, Anna Kraft, Zachary Kretschmann, Evan Lacey, Landon LaFranco, Sophia LaPlaca, Tayah LaPlant, Sarah Lewandoski, Sean Linder, Nora Mahoney, Shawn Mason, Ryan Mele, Jacob Mendola, Sabrina Menough, Emma Messineo, Ryan Miklos, Raja Mosher, Wesley Nagel, Vivian Nguyen, Martina Nicolay, Ryley Norton, Isabel O'Neil, Aiden Penza, Allison Peterson, Sarah Piechota, Sreevarsshini Pramothkumar, Hannah Reeve, Emily Roddy Cawley, John Roetker, Eliana Rogers, Sara Rogers, Ava Schillaci, Alyssa Schurr, Ayah Silmi, William Small, Mia Smith, Tegan Smith, Thomas Snowden, Ryan Sopko, Alana Spano, Jenna Stahlman, Emily Stewart, Ava Stoller, Natalia Stornello, Grace Sweeney, Riley Tehan, Connor Thomas, Spencer Tran, Raymond Trottier, Hannah Uchal, Sofia Valdivia, Samantha Vallone, MaryGrace Vandenbosch, Mya VanderBrook, Ella Wambach, Rachel Webster, Riley Welch, Clara Whilden, Adriana Wojtowicz, Carolyn Wygal and Adam Zlotkus.

High Honor: Brendan Adams, Gabrielle Balch, Sudenaz Bayazit, Teagan Baylor, Stephen Burchell, Joshua Butka, Mia Calabrese, Georgia Carr, Benjamin Chase, Bradford Coleman, Meghan Cummings, Evan DeLeo, Rachael DeLeo, Alyssa Dudkiewicz, Kayla Dwyer, Charisma Ferris, Owen Gruhn, Hannah Gruner, Mitchell Hale, Mia Hildebrand, Nathan Hill, Alexander Hussar, Aubrey Jobson, Jasmine Johnson-Fletcher, Tyler Kirschbaum, Alina Kurosawa, Sophia LaBorde, Maloney LaJuett, Mason Lawyer, Dominic Lazzaro, Kendall Liapis, Maryn Lillie, Corey Lorenzo, Matthew Lostracco,Olivia Mabe, Caleb Maciag, Ryan Makowski, Michael Mancuso, Chloe Mansfield, Natalie Martin, Paisleigh McCarthy, Julia McCoy, Kathryn McDonnell, John Minichiello, Alana Moore, Owen Morris, Hannah Palmer, Jenna Pilato, Adrianna Puccio, Elise Ralston, Helena Rao, Anabella Ritchie, Zakary Sandford, Ryan Sands, Manpal Singh, Shanna Smith, Maia Sutherland, Bella Tamburrino, Matthew Tomer, Anna Valentino, Gary Weiss, Kiane Wells, Madeline Wideman and Zachary Zian.

Honor: Aaron Albert, Caroline Bixler, Andrew Bradford, Brady Britt, Angelina DeLallo, Michael Dowden, Wren Dutro, Nathan Fairchild, Maeliana Fanale, Ella Feliu, Joseph Furnari, Brady Hall, Ja'Mar Harvey, Zachary Isaac, Sofia LaManna, Brian LaRue, Isabella Lavrynenko, Jacob Loveland, Amanda Lowenguth, Cecelia Morrison, Jackson Mulcahy, Gwendolyn Newtown, Mayli Nitsch, Benjamin Phelps, Jason Riek, Carter Shiley, Jackson Slack, Ethan Stappenbeck, Justin Sykes, Gage Tellier, Alyssa Thompson, Jason Tucker, Jessica Valente, Maranda Vallone, Liam VanDyke, Benjamin Verplank and Mya Zeller.

11th Grade

High Honor with Distinction: Madisyn Altieri, Sage Altobelli, Colby Armstrong, Nina Arroyo, Julian Bement, Sofia Bement, Abigail Berardo, Jolee Bermudez, Ethan Billone, Ava Blatto-Vallee, James Bolton, Isabella Bovenzi, Hannah Bowerman, Conor Bracy, Owen Britt, Tyler Buss, Kyle Calvin, Jackson Carey, Thomas Chambers, Ariana Cookinham, Alexandre Coulombe, Matthew D'Ambrosio, Caroline Darling, Catherine DelGrego, Julia Endecott, Jillian Fame, Tyler Ford, Benjamin Furst, Parker Gaboury, Brennan Gallatin, Natalie Gantress, Emil Gascon, Isabella Giorgione, Jackson Gloskey, Daniel Gramowski, Lilian Grimm, Jacob Groff, Carter Grupp, Nico Gurio, Kaitlyn Hazelton, William Henry, Chloe Hill, Taylor Howley, Eric Huynh, MacKenzie Kinley, Daniel Klimatchev, Jillian Kraft, Gavin Kulak, Dylan LaChance, Tess Lazzaro, Xinyu Li, Carolyn Mack, Taylor Maerlender, Grace Mahoney, Grace Mancuso, Alexander Mangano, Jason Marasco, Aiden Marques, Mary Marrapese, Delaney McDonald, Alec Mustico, Rose Nicastro, Kiana Nuccitelli, Alexandra Ophardt, Gabriella Pannone, Jonah Park, Evan Pashalidis, David Petz, Domenica Pietrantoni, Kaitlyn Pink, Olivia Posella, Alexander Ramirez, Jakob Rothfuss, Liana Samolis, Abigail Scheirer, Olivia Schneider, Aiden Schroeder, Heidi Schwartz, Sohail Shaik, Najla Silmi, Logan Simpson, Jack Stappenbeck, Erik Stephany, Madison Talbot, Nergis Tunc, Mark Veerkamp, Ellie Wambold, Jacqueline Ward, Cooper White, Colby Wilson, Garett Wilson, Leah Wirley and Michael Zicari.

High Honor: Eli Adams, Caitlyn Anschutz, Elliot Ashe, RiAnn Boyer, Justin Broccolo, Giana Church, Amariah Cummings, Jack D'Ambrosia, Chloe Degen, Jenna DeRoller, Rocco DeStephano, Ariana DiCesare, Trevor Dowling, Elizabeth Fabian, Marco Fernandez, Aiden Galloway, Evan Gorthy, Chase Gottstein, Aiden Hall, Nathan Hoban, Thomas Holtz, Sebastian Hudak, Telaney Kilian, Skyler Klimow, Megan Knope, Francesca Kohrt, Shannon Lacy, Anna Langfitt, Drew Later, Nathan Lee, Maya Lindgren, Mackenzie Mansfield, Isabella Marlin, Ryan McLarney, Brenna Meagher, Shannon Menz, Alison Metcalfe, Allyson Mohrman, Makayla Mohrman, Luke Monfort, Mallory Morrison, Sofia Nilmeier, Sophia Nudd, Hannah Olmo, Braydon Padgham, Wil Pieters, Avery Polizzi, John Rider, Frank Russo, Dylan Schmitt, Joshua Shales, Emily Sleight, Christopher Smith, Harrison Smith, Emma Spadoni, Ava Sproba, Aidan Stappenbeck, Jacob Sukhenko, Teagan Throumoulos, Erin Traver, Hunter Tsymbal, Karis Vega, Sydney Weetman, Luke Widor, Ethan Williams, Nathan Zicari and Steven Zielke.

Honor: Sophie Adorante, Daniel Antocicco, William Bainbridge, Jaden Barnwell, Jalen Barnwell, Rylee Bush, Sergio Caraballo, Ella Chase, Nathan Coon, Caroline Cunningham, Giavanna Degaetano, Caiden DeWitte, Austin Galloway, Rebecca Gantress, Gregory Giudici, Daniel Goel, Olivia Gutman, Raychel Harper, Emma Heerkens, Nadia Jaworowicz, Carley Jopp, Jonah Joyal, Aaron Kruger, Jackson Kulik, Evan Maltman, Anthony McIntyre, Xavier Nielsen, Muamer Obradovic, Kate Oxley, Andrew Quinn, William Richardson, Krista Rickard, Kaitlin Rittler, Stephanie Roeder, Elizabeth Ruby, Ella Rynkiewicz, Timothy Salamone, Ethan Shappee, Eve Sleeman, Charles Tempio, Alexander Thurston, Elizabeth Tisa, Alyssa Wade, Ian Walker, Matthew Walters, Zachary Warner and Stephen Woodward

12th Grade

High Honor with Distinction: Andrew Allen, Molly Allen, Bailey Baker, Alexandra Beamish, Kathryn Bickford, Owen Calus, Emma Capparelli, Daniel Card, Kelly Carson, Olivia Cavalier, Amy Cawley, Christian Chaimang, Maria Conti, William Coppola, Caleb Cousineau, Sarah Daniels, Tessa DeGrace, Maya Dickson, Michael DiProsa, Giovanna DiSalvo, Hali Elliott, Julia Esen, Molly Fisher, Taylor Ford, Caroline Fountain, Selena Fullone, Megan Giesen, Camren Glusczyk, Sarah Gorecke, Audrey Grieb, Abigail Groff, Kara Grose, Lauren Hart, Lacey Hildebrand, Anyanka Katz, Katie Kaufman, Taryn Kleaka, Emily Leclerc, Ryan Ledermann, Keely Masters, Liam Mayer, Brynn McClelland, Evan McCoy, Bryan McLean, Avery McSain, Sara Menz, Claire Mihalyov, Ariana Miller, Ethan Miller, Annika Monfort, Ella Monfort, Jaret Mongeon, Leila Mujezinovic, Sara Munoz, Owen Murphy, Daniel Muscato, Robin Neumann, Kelsey Norton, Molly O'Brien, Alyssa Ogi, Andrew Ophardt, Jenna Parrish, Kathryn Parrish, Augustus Pellett, Katherine Peterson, Sarah Postigo, Cassidy Potter, Allison Presutti, Amelia Pryharski, Julia Resnick, Hannah Rich, Emily Rivera-Ojeda, Ethan Ruller, Austin Schoen, Lauren Schreiner, Olivia Scott, Samantha Shortino, Brynn Smith, Sean Smith, Paul Sofinski, Suzanne Sokolowski, Paul Stracke, Patrick Sullivan, Jordan Talbot, Destina Tas, Lucienne Trottier, Michael Turco, Anna Tykhonchuk, Megan Van Wie, Tyler Vandermark, Haley Warren, Morgen Welte, Samantha Wesley, Thomas Widell, Dana Witte and Zoe Zeller.

High Honor: Zoe Altobelli, Maggie Ammon, Heather Ashton, Tyler Baker, Sydney Baylor, Zachary Bazin, Grace Bello, Andrew Bixler, Joshua Bouwens, Grace Burns, Jack Caccamise, Alexander Charlebois, Jared Ciminelli, Kyle Cummings, Anna Davis, Dominic DelVecchio, Karalyn DePaull, Joseph DiNieri, Rachel DiVirgilio, Olivia Ezrow, Lily Frey, Kaitlyn Gamache, Spencer Griebel, Lilah Hann, Nicholas Harrington, Maxwell Heil, Owen Hess, Mitchell Kelly, Sydney Leone, Lila Lewis, Ruoyan Li, Nathan Magaw, Kyle Mele, Justin Miraglia, Mitchell Morrill, Allyson Newton, Isabelle Nitsch, Seamus O'Neil, Kaan Ozen, Ava Pezzimenti, Brady Potter, Kara Pullen, Jonathan Reeve, Kelly Reeves, Alyssa Rosa, Joseph Russo, Anna Shaw, Erik Stiehl, Dylan Stoller, Gabriel Valdivia, Stella VanGee, Cole Weisensel, Zachary Wolfe, Nicholas Wood, Braden Zenns and Alyssa Ziskind.

Honor: Alexander Berg, Madison Boddery, Stephen Bonin, James Cafferelli, Adam Cala, Anissa Catalano, Alanna Cavicchioli, Isabella Ciardi, Adrian Ciulla, Grace Cunningham, Eva Dennis, Zachary Desens, Dylan Draudt, Timothy Dudinski, Joseph Dwyer, Zoe Gilson, Makayla Goetz, Kellen Hall, Liam Hayden, Brendan Hill, Nathan Kernan, Julia Kimmel, Benjamin Lagoner, Trevor Leone, William Maier, Mason McIntee, Ian McNabb, Michael McNally, Logan Miklos, Gabriel Murray, John Nonkes, Evan Oxley, Grace Pignato, Cayla Plank, Emma Posella, Autumn Powell, Bianca Ramos, Robert Rissone, Andrew Schelkun, Dominic Sgro, Elijah Simmons, Aidan Smith, Grace Smith, Connelly Springer, Karly Tausch, Michael Tripi, Cearra Trottier, Kitana Uetz, Christopher Voigt, Matthew Whitenack, Olivia Wideman, Tyler Williams, Victoria Zian, Jonathan Zimmer, Colton Zlotkus and Grace Zukoski.